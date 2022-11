Rieti, la Birra Collerosso punta al rilancio e ad andare oltre la crisi

13 novembre 2022 a

a

a

La Birra Collerosso più forte della crisi. Una eccellenza del Cicolano nata da una costola della Birra del Borgo. Com’è noto BdB aveva effettuato diversi investimenti che non hanno dato i frutti sperati, il lockdown ha fatto i suoi danni e la situazione economica, con i costi energetici raddoppiati per tutti, non è di aiuto. A gennaio, dopo incontri in presenza e online con il personale e i sindacati, era iniziata la procedura di licenziamento per 42 dipendenti (due dell’impianto di Spedino), la chiusura dell’Osteria e del Bancone di Roma, la vendita del birrificio di Collerosso a Borgorose. La procedura avrebbe dovuto concludersi in primavera e così è stato, ma BdB continua a produrre, anche se in minore quantità. Con coraggio e spirito imprenditoriale Matteo Corazza (tra i primi dipendenti di BdB) ha rilevato da Ab InBev lo storico impianto di Collerosso, dove aveva mosso i primi passi e con lui è transitato Matteo Del Sordo, anch’egli dipendente di BdB (l’impatto occupazionale del piano di riorganizzazione aziendale coinvolge soprattutto Roma). Con l’aiuto di papà, Matteo si è rimboccato le maniche e, senza passi avventati, a giugno, dopo il completamento di tutte le autorizzazioni, ha avviato la produzione delle prime birre artigianali a marchio Collerosso. A ottobre la prima partecipazione pubblica a Eurhop Roma Beer Festival, creazioni come la Funky Gose al 4%, una birra fresca e complessa. La birra Collerosso prova rilanciarsi e a guardare oltre la crisi con l’apertura natalizia dei container.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.