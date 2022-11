Rieti, un nuovo ponte collegherà le due sponde del Velino

13 novembre 2022 a

Un nuovo ponte che colleghi le due sponde del Velino in una delle aree più suggestive, dal punto di vista naturalistico, della città.

E’ il ponte che unirà, coniugandoli, il quartiere medievale dei Pozzi, con il suo indiscutibile fascino, con la bellezza della sponda opposta già ingentilita dall’illuminazione della pista ciclabile che corre lungo il fiume.

Se ne parla da tempo e adesso l’iter di realizzazione dell’opera ha compiuto un altro passo avanti con il recente affidamento, da parte del settore Lavori pubblici del Comune, dell’incarico di progettazione.

L’obiettivo, come detto, è quello di esaltare al meglio uno dei versanti più suggestivi del nostro territorio, donando ai cittadini la possibilità di usufruire in maniera sostenibile dei luoghi dove l’ambiente di pregio del fiume abbraccia il contesto monumentale del centro storico. L’infrastruttura, che attinge ai 17 milioni di finanziamenti legati al bando “qualità dell’abitare” – programma “PinQua” del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti -, ottenuti l’anno scorso dall’amministrazione comunale, andrà ad inserirsi in un contesto rinnovato grazie agli interventi, in parte già realizzati, che l’assessorato sta portando avanti.

Oltre al ponte dei Pozzi, infatti, nella zona corre, costeggiando il Velino, la ciclovia che il Comune ha provveduto a illuminare e che nei progetti dovrebbe ricongiungersi a Ponte Cavallotti, altra infrastruttura soggetta a lavori di riqualificazione e lungo i cui lati, dove adesso ci sono i marciapiedi, accoglierà il prosieguo della pista ciclabile che correrà fino all’area antistante Porta d’Arce, trasformata nei mesi scorsi in un giardino pubblico.

“La progettazione del ponte è stata affidata – conferma l’assessore al lavori pubblici, Claudia Chiarinelli - e ora siamo nella fase di richiesta dei pareri sovracomunali. L’importo dell’opera - che sposteremo leggermente verso San Francesco per valorizzare quella zona dove sorge anche San Fabiano, altro immobile che l’attuale amministrazione comunale intende rivalorizzare – è di un milione e 300 mila euro."

