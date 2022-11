Rieti, il diabete in età pediatrica: Asl incontra gli alunni della Minervini-Sisti

13 novembre 2022 a

Lunedì 14 novembre, nell'ambito della Giornata Mondiale del Diabete, la Asl di Rieti organizza l'evento "Un pomeriggio insieme per il diabete in età pediatrica" dedicato agli studenti dell'istituto comprensivo Minervini-Sisti di Rieti. La Asl di Rieti ancora una volta al fianco del mondo della Scuola e degli studenti per una iniziativa dedicata alla prevenzione e alla sensibilizzazione della salute in età pediatrica.

Grazie ai professionisti del nuovo Servizio di Diabetologia Pediatrica e dell'Unità di Diabetologia aziendali, ha organizzato un evento di carattere divulgativo sul diabete tipo 1, che si terrà presso la palestra della Scuola primaria Minervini (a partire dalle ore 17:00). Nel corso del pomeriggio si alterneranno approfondimenti e confronti, l'esibizione dei bambini delle classi V dell'Istituto scolastico comprensivo e la proiezione di un film di animazione che racconta, con immagini e dialoghi semplici, questa tipologia di diabete che si manifesta a partire dalla giovane età.

L'evento si svolgerà grazie alla collaborazione dell'Associazione Rieti Diabete APS, del Lions club Flavia Gens e dell'Istituto comprensivo Minervini-Sisti, con il patrocinato del Comune di Rieti. L'iniziativa di sanità pubblica dal titolo "Un pomeriggio insieme per il diabete in età pediatrica" aprirà la Settimana del Diabete della Asl di Rieti all'interno della quale sono previsti Open Day con screening gratuiti e convegni di approfondimento.

