Rieti, giallo ex postina: la verità nell'auto di Silvia

L’elemento che potrebbe portare ad una soluzione nel giallo di Silvia Cipriani è l’auto. Quella Fiat Palio station wagon rinvenuta nei boschi di Scrocco di Montenero con accanto i resti della donna che purtroppo non hanno permesso, durante l’autopsia, di capire in che modo sia deceduta Silvia, se per morte naturale o violenta. Così gli investigatori puntano tutto sull’auto che, potrà dire molto. C’è poi un video, mostrato per la prima volta durante la puntata di venerdì di Quarto Grado. Anzi i video sono due e riprendono entrambigi la Fiat Palio station wagon anche se in momenti diversi ma è sicuramente l’auto di Silvia perché caratterizzata da un’ammaccatura sul parafango posteriore destro. L’immagine dell’auto è delle 15.48 e 20 secondi del 21 luglio come si vede sul fotogramma che scorrendo mostra la Fiat Palio che fa una brusca frenata per poi fermarsi in attesa che il senso unico alternato le permetta di proseguire.

Le immagini sono state riprese da una telecamera installata lungo via salaria per L’Aquila. Sono le 15.49 e 27 secondi quando l’auto riparte con a bordo Silvia Cipriani che poi scomparirà fino al 28 settembre giorno del ritrovamento dei suoi resti. A raccontare cosa sia accaduto potrebbe essere la Fiat Palio con le tante prove biologiche e non raccolte dalla polizia scientifica, tracce che possono raccontare se qualcuno abbia guidato l’auto, quel 21 luglio, a posto di Silvia e per questo sono state convocate in questura le persone a lei più vicine: il nipote ad oggi unico indagato per omicidio, sua moglie Tamara, lo zio Leonino, il cugino di Silvia Francesco, Luigi Nobili papà di Tamara, ancora la cugina Anna Maria e suo marito. A questi si aggiungono il cercatore di funghi che ha ritrovato la macchina e il meccanico Rino Donati che lo ha aiutato ad uscire da una zona impervia dove invece, purtroppo, l’auto e il corpo di Silvia sono rimasti intrappolati. Sulla vettura rilevate moltissime impronte digitali, soprattutto sulla carrozzeria esterna, sia nella parte anteriore che posteriore, molte delle quali sembra siano state lasciate con dei guanti.

Sarebbero state trovate anche tracce ematiche come riferito nel corso della trasmissione Quarto grado; all’interno anche macchie biologiche su cui stanno lavorando i tecnici per capire se si tratti di sangue Anche perché le condizioni all’interno della Fiat Palio non erano delle migliori visto che il finestrino del passeggero era abbassato a metà e le intemperie hanno portato all’interno una quantità di materiale che dovrà ora essere escluso. Secondo una prima ricostruzione antropometrica pedali, seggiolino e specchietto retrovisore erano sistemati come se a guidarla fosse stato qualcuno con la stessa corporatura di Silvia ma si dovrà capire se sia stata lei o meno ad arrivare con la Fiat Palio, il 21 luglio, fino ai boschi di Scrocco. L’auto quindi potrebbe davvero essere la chiave di volta dell’indagine con le decine di reperti prelevati. Per ora non è possibile stabilire se anche all’interno dell’auto ci siano segni e tracce di sangue, si dovrà attendere anche per le impronte. Il lavoro che gli investigatori dovranno fare su tutte le prove raccolte dovrà essere particolarmente meticoloso e sarà anche difficile proprio perché le tracce rilevate sono moltissime e per questo ci vorrà sicuramente del tempo per arrivare ad avere un quadro più completo che potrebbe portare al volto dell’assassino.

