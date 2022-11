Rieti, dopo la protesta dei residenti arrivano i guardrail sulla Terminillese

12 novembre 2022 a

Da lunedì 14 novembre al via i lavori per la messa in sicurezza di un tratto della Terminillese. Ad annunciarlo sono l'assessore ai lavori pubblici, Claudia Chiarinelli e l’assessore al bilancio Andrea Sebastiani. I lavori, in particolare, riguarderanno la posa in opera della barriera guardrail su due tratti della ex Ss 4 bis, meglio conosciuta come Terminillese.

Un intervento da tempo sollecitato dagli stessi residenti soprattutto alla luce di alcuni incidenti, di cui uno mortale, che avevano visto delle autovetture volare nella strada paralella di via Campanelli. Proprio per evitare il ripetrsi di questi incidenti l’amministrazione comunale ha deciso di correre ai ripari attraverso l’installazione delle barriere di protezione che non permettano alle auto in casa di perdita del controllo da parte del guidatore di uscire di strada.

La posa in opera dei guardrail dovrebbe essere il primo intervento della messa in sicurezza di una delle strade a più alta densità di traffico e pericolosità del capoluogo.

