Rieti, giornata nazionale delle cure palliative. Palomba: “Grazie ad Alcli per l'encomiabile lavoro”

12 novembre 2022 a

In occasione della Giornata nazionale delle Cure Palliative si è svolto il convegno “Le cure Palliative incontrano il Territorio” grazie ad una sinergia tra Hospice San Francesco, Asl di Rieti e l’Alcli Giorgio e Silvia. La sessione scientifica è stata moderata dalla dottoressa Anna Ceribelli, direttore del Reparto di Oncologia presso l’Ospedale provinciale San Camillo De Lellis, dal dottor Mario Santarelli, direttore del Reparto della Radioterapia e Santina Proietti, presidente dell’Alcli Giorgio e Silvia. Anche l'assessore alle politiche sociali Giovanna Palomba ha partecipato alla celebrazione della giornata presso la casa di accoglienza Alcli Giorgio e Silvia.

L'assessore ha portato i saluti dell'Amministrazione comunale evidenziando “l'importanza della complementarietà degli interventi e il ruolo del volontariato sociale nell'accudimento del paziente e dei familiari" rivolgendo poi "un plauso all'associazione, a tutti i volontari per un lavoro encomiabile che portano avanti ormai da tempo e a tutto il personale che opera nella struttura dell'hospice”.L’iniziativa fa parte di un più ampio progetto congiunto nato per sensibilizzare la cittadinanza e renderla consapevole dell’importanza delle Cure Palliative.

Infatti come bene descritto dall’OMS, organizzazione mondiale della Sanità, le cure palliative si occupano in maniera attiva e totale dei pazienti affetti da una malattia che non risponde più a trattamenti specifici e la cui diretta conseguenza è la morte. In questa situazione il controllo dei sintomi e degli aspetti psicologici, sociali e spirituali è di fondamentale importanza. Lo scopo delle cure palliative è il raggiungimento della miglior qualità di vita possibile per i pazienti e le loro famiglie.

