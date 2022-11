Rieti, petardo dentro una bottiglia lanciato contro un asilo

Tania Belli 12 novembre 2022 a

Un petardo all'interno di una bottiglia di plastica lanciata da un bus Cotral in movimento verso un asilo . Quello che è accaduto nella giornata di giovedì 10 novembre nella scuola materna di Casali di Frasso non è stata semplicemente una bravata da ragazzi, quanto, piuttosto, un gesto irresponsabile, che, solo per un mero caso, e per la buona sorte, non ha avuto ripercussioni più gravi, provocando, però, tanta apprensione e paura tra insegnanti, bambini e genitori.

Infatti, come racconta il capogruppo della maggioranza del Comune di Frasso, Matteo Benedetti il quale, avendo il figlio iscritto all'asilo teatro della vicenda, per primo ha dato informazione alla sua amministrazione, “all'ora in cui si è verificato il fatto, tutti i bambini e le rispettive insegnanti erano all'esterno dell'immobile, quindi lo spavento è stato enorme; fortunatamente – prosegue Benedetti –, il punto del giardino in cui è caduto l'oggetto esplosivo era abbastanza distante dalla posizione di bimbi e docenti da non procurare danni fisici o ferimenti”. Oggetto esplosivo che sembrerebbe essere stato un petardo, inserito all'interno di una bottiglia di plastica, scagliato, intorno alle 14,30, da un pullman Cotral in transito, procedente da Rieti (con probabile partenza alle 14,10), e diretto verso Poggio Mirteto ; dunque, quasi sicuramente un bus di studenti; e co ogni probabilità , l'autore del gesto potrebbe essere stato un minorenne.

Naturalmente la reazione delle insegnanti è sicurezza stata, “mettendo in gli alunni immediata e tranquillizzandoli”, per poi provvedere a osare comunicazione della “inquietante circostanza a chi di dovere; di conseguenza, una volta, il sindaco di Frasso, Quirino Bonaparte ieri , si è informato presso la competete stazione dei carabinieri per segnalare l'incresciosa e chiedere di poter individuare la mano responsabile, “che non deve assolutamente rimanere impunita, vista la gravità di quanto commesso”.

La scuola ma di casali di Frasso ovviamente, ha ripreso la normale attività, pur con le normali accortezze e con la ritrovata per lo scampato pericolo.

