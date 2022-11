Rieti, ristorazione senza personale. Grillotti: "Servirebbero 200 unità in più"

Monica Puliti 12 novembre 2022 a

“Se in ogni attività ci fosse una figura professionale, per questo adeguatamente formata, verrebbe assunta immediatamente. Io stesso avrei bisogno di una se non di 2 persone, così come i miei colleghi da cui ricevo continuamente chiamate per avere una mano nella ricerca: solo a Rieti città mancheranno 200 lavoratori ”. Il presidente di Federcuochi, Fipe e Ascom Ristoratori, Elia Grillotti , parla di un problema ormai generalizzato tra le attività – forni, bar, ristoranti, pizzerie, pasticcerie - ed estesa una diversa figura professionale. “La certezza – sottolinea – non solo i camerieri: posso dire con assoluta che in ogni ristorante e, in generale, in ogni azienda legata al cibo manca minimo una persona”.Vista la penuria generale, si assiste persino a uno scambio di figure professionali tra un'attività e l'altra. “Sono in contatto con altri cuochi per scambiarci personali, mancano lavapiatti ma anche panificatori, cuochi, baristi e pizzaioli. Addirittura – aggiunge Grillotti -, i ristoratori mi hanno detto di voler pagare di tasca loro un corso per pizzaioli per averne qualcuno in più da poter assumere. E così, per lavorare, si prendono ragazzi, specie extracomunitari, che hanno tanta buona volontà ma peccano in professionalità non avendo acquisito le competenze tecniche richieste”. Manca dunque personale e manca la formazione, due elementi fondamentali perché un'azienda possa lavorare e possa farlo al meglio. Cos'è cambiato negli ultimi anni, come si è arrivati a tutto questo? “Posso stimare un calo del 90% tra chi ha voglia di andare a lavorare: le persone, specie i giovani, hanno voltato le spalle ai mestieri fatti di fatica e sudore”, conclude il presidente di Federcuochi, Fipe e Ascom Ristoratori. A come invertire questo pericoloso trend devono pensare le associazioni di categoria, almeno per ciò che riguarda la formazione, sostenute da una politica che adotti misure che fungono da stimoli per il mercato del lavoro e non lo deprimano, come accade negli ultimi anni, ad esempio, con un reddito di cittadinanza elargito con troppa facilità anche a chi, giovane e in salute, aveva la possibilità, volendolo davvero, di guadagnarsi da vivere lavorando. conclude il presidente di Federcuochi, Fipe e Ascom Ristoratori.A come invertire questo pericoloso trend devono pensare le associazioni di categoria, almeno per ciò che riguarda la formazione, sostenute da una politica che adotti misure che fungono da stimoli per il mercato del lavoro e non lo deprimano, come accade negli ultimi anni, ad esempio, con un reddito di cittadinanza elargito con troppa facilità anche a chi, giovane e in salute, aveva la possibilità, volendolo davvero, di guadagnarsi da vivere lavorando.

