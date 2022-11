Rieti, i sindaci del Lazio si ritrovano al polo di Santa Lucia

11 novembre 2022 a

Grande partecipazione oggi 11 novembre 2022 al polo culturale di Santa Lucia per l' assemblea dei sindaci di Anci Lazio ospitata a Rieti, dedicata al tema “Consolidare processi, gestire la complessità. La Regione ei comuni verso un nuovo sistema di sviluppo locale”.

Nel corso della mattinata, un nutrito parterre di rappresentanti istituzionali del territorio del Lazio ha approfondito tematiche di rilievo, in particolare sul tema dei rapporti tra l' Unione Europea, le Regioni ei Comuni e sul futuro della Regione Lazio nell'ambito dello sviluppo locale dei territori che la compongono. Tra i numerosi e qualificati interventi, quello del presidente di Anci Lazio, Riccardo Varone, del vicepresidente vicario e sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, del vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori, dell'assessore al Lavoro e alla ricostruzione della Regione Lazio, Claudio Di Berardino. Presenti, insieme a tanti primi cittadini della provincia di Rieti e del territorio regionale, anche il presidente della Provincia di Rieti, Mariano Calisse, il consigliere regionale del Lazio, Fabio Refrigeri, e il presidente del consiglio regionale del Lazio, Marco Vincenzi. “Oltre al grande onore di aver ospitato finalmente un'Assemblea dei Sindaci del Lazio nella nostra Città, anche a testimonianza della centralità e del ruolo che sta riscoprendo il territorio reatino nell'ambito laziale – commenta il Sindaco Daniele Sinibaldi – raccogliamo ora la soddisfazione di un vero e proprio grado di agire al meglio la nuova epoca che sta attraversando, caratterizzato da inedite complessità anche ma da opportunità da cogliere. In tale ottica indispensabile è conoscere, approfondire, confrontare rispetto all'evoluzione del quadro normativo nazionale”



