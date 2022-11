Rieti, aiuto alle popolazioni terremotate: riconoscimento ai carabinieri reatini

11 novembre 2022 a

a

a

Nella splendida cornice della basilica di Santa Croce in Gerusalemme in Roma, nell’ambito dell’evento “Amatrice per non dimenticare”, organizzato dall’associazione Santa Barbara nel mondo e presentato da Catiuscia Rosati, si è esibita la Fanfara della scuola allievi Carabinieri di Roma diretta dal luogotenente Danilo Di Silvestro. Il concerto è stato organizzato in occasione della consegna dei riconoscimenti che l’associazione ha inteso attribuire a enti e persone che si sono particolarmente distinti per solidarimento di scopi sociali. Quest’anno tra i premiati anche l’Arma dei Carabinieri per l’impegno profuso in occasione del sisma del 2016 ed il supporto fornito ancora oggi alle popolazioni del cratere. La targa è stata consegnata da Maria Pia Garavaglia e dal presidente dell’associazione Piero Strinati al comandante provinciale di Rieti colonnello Bruno Bellini, intervenuto quale rappresentante per l’Arma. Presenti anche il comandante della Compagnia di Cittaducale capitano Marco Mascolo e il comandante della stazione di Amatrice maresciallo capo Francesco Simeoni.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.