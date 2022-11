Rieti, presentata l'offerta formativa dell'istituto Logistica 4.0

Paolo Giomi 11 novembre 2022 a

E’ stata presentata in pompa magna, ieri mattina (10 novembre 2022), l’attività formativa offerta dal nuovo istituto tecnico superiore “Logistica 4.0” che avrà sede a Passo Corese, nel Comune di Fara in Sabina. Alla presenza delle istituzioni locali e provinciali – Il presidente di Palazzo d’Oltre Velino, Mariano Calisse, e il sindaco di Fara Sabina, Roberta Cuneo -, di tutti i soci fondatori riuniti sotto la “Its Academy Logistica”, e degli studenti iscritti presso gli istituti superiori “Aldo Moro” di Passo Corese e “Cannizzaro” di Colleferro, Comune della provincia di Roma facente parte della fondazione, sono state presentate le attività del nuovo corso formativo specializzato, inserito all’interno di un progetto della Regione Lazio che sul territorio aprirà anche un secondo polo formativo secondario dedicato all’agricoltura del futuro, a Rieti capoluogo.

“Una bellissima mattina presso l’aula consiliare della Provincia di Rieti per la presentazione dell’Its Logistica 4.0 – ha dichiarato Roberta Cuneo, sindaco di Fara in Sabina, a margine dell’evento -. Ringrazio la CTS Accademy e il presidente della Provincia Mariano Calisse. Siamo orgogliosi di aver colto questa offerta formativa che si realizzerà nel nostro Comune con il supporto di aziende dall’altissimo profilo nazionale e internazionale. Orientamento e inserimento nel mondo del lavoro sono obiettivi fondamentali che fanno capire quanto la politica e le amministrazioni siano attente su questo fronte e programmino il futuro investendo nei giovani e nel mondo imprenditoriale”.

L’obiettivo dell’istituto è quello di agire nell’area tecnologica della mobilità sostenibile per quanto riguarda la mobilità delle persone e delle merci, della produzione e della manutenzione dei mezzi di trasporto e della gestione delle strutture logistiche, con il supporto di importanti player del settore come ad esempio Amazon, socio della fondazione – che non a caso ha i due centri di produzione del Lazio proprio a Fara Sabina e Colleferro – e degli altri soci della Fondazione nata la scorsa estate. I corsi saranno rivolti agli studenti delle scuole secondarie per colmare quel gap tra preparazione degli studenti al mondo del lavoro e offerte delle stesse aziende, che in Italia continua a rappresentare un grosso freno all’inserimento occupazionale dei giovani e dei giovanissimi. L’avvio delle attività del nuovo Its è previsto a breve.

