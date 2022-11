Rieti, degrado nei parchi: la proposta di Ubertini e Nome Officina

Marco Staffiero 11 novembre 2022 a

a

a

Una soluzione immediata per risolvere il degrado nei parchi e nei giardini pubblici della città. Dopo numerosi strumenti di denuncia, documentati con immagini, la maggioranza e l'opposizione cerca dei validi per risolvere il problema. Questa volta è Nome Officina Politica, guidato dal sindaco per le passate elezioni, Carlo Ubertini propone un progetto ambizioso per la città di Rieti. Viene Modello definito Padova, una collaborazione scritta tra cittadini e Comune per garantire una continua cura e pulizia delle prese in considerazione.Un regolamento, la disciplina delle forme di collaborazione tra le cittadine ei cittadini e il Comune per la cura, la disciplina e la gestione condivisa dei beni comuni. All'interno del progetto anche la creazione di Consulte di Quartiere: organismi di partecipazione popolare attiva, di consultazione e di indirizzo nelle scelte che appartengono ai singoli territori di riferimento nella gestione dei beni comuni e nella vita sociale e culturale. Gli interventi di cura, devono essere gestiti e dei beni comuni non possono sostituire i servizi essenziali che, per legge, devono essere garantiti dal Comune. Le attività dei cittadini non sono a scopo di lucro, ma non vengono esclusi possibili contributi economici, Regione Lazio finanziò dei progetti di cogestione per favorire la nascita di questi regolamenti. Nelle settimane di approfondimento Nome Officina organizzerà presso il consiglio comunale, una conferenza di approfondimento coinvolgendo le istituzioni e la cittadinanza. Successivamente, l'obiettivo è quello di approvare un nuovo regolamento dal Consiglio per far diventare attuativo il progetto. “Nome Officina Politica – ha commentato dall'opposizione Carlo Ubertini - ha intrapreso già da molti mesi (a cominciare da febbraio 2022) azioni di decoro urbano con il coinvolgimento dei cittadini. Lo spirito di queste azioni è quello di indicare una strada percorribile per l'ampliamento e il potenziamento della collaborazione tra istituzioni e cittadini. Oltre ai bandi, infatti,Esistono soluzioni normative di recente introduzione (i cosiddetti patti di collaborazione) che possono accrescere il grado di coinvolgimento delle persone nella cura dei beni comuni e il senso civico collettivo. Nome Officina Politica è già al lavoro per portare presto questi temi all'attenzione pubblica. Il Comune può stipulare, una volta adottato il Regolamento (vedi esempio di Padova), specifici patti di collaborazione; una sorta di contratto semplificato, che sgombra il campo da molti ostacoli burocratici e che consente di agevolare il processo di sussidiarietà tra Amministrazione e cittadinanza. Il - ha concluso Ubertini - definisce chiaramente l'ambito, le finalità ei limiti della cogestione del bene comune e sgrava colui che se ne prende cura da alcuni adempimenti”.

