Rieti, calci ai carabinieri: arrestato un 60enne di Fara in Sabina

10 novembre 2022 a

a

a

I carabinieri della stazione di Fara in Sabina sono stati arrestati, in flagranza a pubblico e lesioni, un sessantenne del posto, già noto alle forze di polizia. Nella tarda mattinata del 9 novembre 2022, l'uomo, durante un normale controllo e senza alcun motivo apparente, ha colpito uno dei militari con un violento calcio alla gamba destra , causandogli lesioni giudicate guaribili in 5 giorni. La professionalità dei Carabinieri ha evitato che la situazione degenerasse arrivando a ben più gravi conseguenze. L'uomo, che annovera precedenti di polizia per reati dello stesso tipo, dopo il foto segnalamento, è stato condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, a disposizione della procura della Repubblica di Rieti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.