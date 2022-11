Rieti, all'ex Ritel un polo per riciclare plastica. Investimento da 38 milioni e nuove assunzioni

Monica Puliti 10 novembre 2022 a

“Dopo i primi mesi di duro lavoro, è arrivato l’annuncio ufficiale alla fiera della green economy Ecomondo-Key Energy: il gruppo Acea sarà protagonista con altri partner privati proprio a Cittaducale”. Così il sindaco del Comune angioino, Leonardo Ranalli, nell’annunciare l’ingresso della società multiservizi italiana nel progetto industriale che sta nascendo sulle ceneri della ex Ritel, quello del nuovo impianto destinato alla selezione e recupero dei materiali plastici provenienti dalla raccolta differenziata civile e industriale. Il nuovo soggetto privato, l’As Recycling, sarà costituito dunque dal gruppo Acea e dalla società emiliana Garc - che si è occupata della demolizione e rimozione delle macerie nelle aree terremotate del Reatino – e, attraverso un investimento complessivo di circa 35 milioni di euro e un potenziale di 100 nuovi occupati, gestirà l’impianto più grande, in termini di capacità, di Acea nel Centro Italia.

“Il centro di selezione (Css) – sottolinea Ranalli -, che entrerà in esercizio entro il 2024, effettuerà anche, per conto dei sistemi consortili, la selezione per tipologia di materiale e colore dei rifiuti e degli imballaggi in plastica provenienti dalla raccolta differenziata, e dal processo di lavorazione si otterranno diversi tipi di prodotti pronti ad avere una seconda vita: bottiglie in Pet, flaconi e film in polietilene, cassette per ortofrutta e imballaggi misti; una lavorazione tutta meccanica, che aprirà ad una nuova fase produttiva nel nostro nucleo industriale”. I cantieri, percorrendo la Salaria, sono già ben visibili e stanno lavorando senza sosta per andare più velocemente possibile; presto ci sarà la posa dei prefabbricati.

Tutta la plastica differenziata sarà portata nello stabilimento per una prima cernita, dopodiché si provvederà al suo imballaggio e al conferimento al Corepla-Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi di plastica, di cui il centro di selezione entrerà a far parte, che poi la venderà a chi si occupa di una seconda o terza lavorazione della plastica. “Una bella notizia – conclude il sindaco Ranalli – che ci lascia ben sperare per il nostro nucleo industriale e che speriamo possa fungere da stimolo per le altre realtà del territorio”. Un nuovo e ulteriore tassello che va ad implementare il polo reatino della plastica in cui già operano realtà quali la Terni Polimeri, la Tecnoplastica reatina e la 2C.

