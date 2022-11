Rieti, giallo Cipriani: Valerio il nipote di Silvia: "Su zio Leonino non ho dubbi"

09 novembre 2022 a

a

a

Le attenzioni degli inquirenti nelle ultime ore sembrano essersi concentrate sullo zio Leonino e su alcune contraddizioni emerse durante la conversazione con i giornalisti e il colloquio avuto in questura. In particolare sulla chiave del cancello della villa di Cerchiara il giorno della scomparsa di Silvia Cipriani trovato aperto e che lui dice di non avere.

Giallo Silvia Cipriani, inizia la settimana decisiva

Parole smentite dallo stesso nipote Valerio, ed unico indagato per omicidio: “Leonino ha di sicuro le chiavi - ha detto ai giornalisti - e non so per quale motivo dica il contrario. Forse è un po’ confuso anche per il grave lutto avuto qualche mese fa. In ogni caso io su zio Leonino non ho alcun dubbio”.

Si cercano Dna e impronte digitali per inchiodare l'assassino di Silvia Cipriani

Resta il mistero del cancello e della finestra della casa di Silvia trovati aperti come se qualcuno fosse entrato. E gli inquirenti che nelle prossime ore riascolteranno i protagonisti di questa vicenda, sono sicuri che se Silvia è stata uccisa è stato fatto nella sua abitazione di Cerchiara. “Non abbiamo elementi tali per confermare questa ipotesi - ha detto l’avvocato Luca Conti ospite de La Vita in Diretta - ma è uno scenario che non può essere escluso”. Nelle prossime ore non sono da escludere ulteriori indagati.

Giallo Cipriani, Valerio torna a parlare: "Con zia Silvia rapporto speciale"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.