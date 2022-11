Rieti, organo e percussioni storiche al concerto nell'ex Chiesa San Giorgio

09 novembre 2022 a

La maestà dell’organo, il ritmo incalzante delle percussioni giovedì 10 novembre, all’ex Chiesa San Giorgio di Rieti va in scena il terzo dei concerti della rassegna Cantantibus organis, organizzata dalla Fondazione Varrone per mantenere accesa la tradizione organistica della città.

Ad esibirsi saranno il professor Luca Scandali, titolare della cattedra di Organo e Composizione organistica presso il Conservatorio “Rossini” di Pesaro, che ai concerti associa una intensa attività discografica e pubblicistica, e Mauro Occhionero, polistrumentista, autore di opere su temi ad orientamento interconfessionale ed interculturale, in un concerto per organo e percussioni storiche di grande effetto. In programma brani di Tielman Susato, Johann Sebastian Bach, Elias Nicolaus Ammerbach, Michael Praetorius, Johann Kuhnau. Il concerto inizia alle 18,30. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

