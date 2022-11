+++ Rieti, scossa di terremoto avvertita questa mattina a Rieti

09 novembre 2022 a

Una scossa di terremoto è stata avvertita questa mattina intorno alle 7..09 nel capoluogo e in tutta la provincia. L'epicentro è stato individuato al largo delle coste delle Marche, tra Senigallia e Pesaro, con una magnitudo di 5.6. Il movimento tellurico come detto è stato distintamente avvertito da tutta la città ma soprattutto nelle zone colpite dal sisma del 2016 come Amatrice e Accumoli, le più vicine al luogo dell'epicentro nelle Marche. Al momento non si registrano danni a cose e a persone nel Reatino anche se non sono mancate le telefonate al centralino dei vigili del fuoco per avere informazioni-

Seguono aggiornamenti

