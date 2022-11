Rieti, giallo Cipriani. Valerio torna a parlare: "Con zia Silvia rapporto speciale"

Paola Corradini 08 novembre 2022 a

Anche oggi in Questura gli inquirenti hanno continuato a raccogliere parametri biometrici delle persone della cerchia della donna. Rilevati impronte e dna del padre di Tamara, la moglie di Valerio, ma anche di Annamaria, la parente di Silvia che per ultima l’ha sentita al telefono nel tardo pomeriggio del 21 luglio.

Intanto il nipote Valerio, unico indagato per omicidio in questa vicenda, è tornato a farsi sentire attraverso le telecamere del programma di Raiuno La Vita in diretta. “Non ero preoccupato che zia Silvia vivesse lì, a Cerchiara, perché c’è zio Leonino. Avevamo con lui un tacito accordo: qualsiasi cosa fosse accaduta mi avrebbe chiamato” ha raccontato in lacrime.

“Ho visto zia Silvia l’ultima volta la domenica prima di sparire. Per me era un riferimento, ci davamo consigli a vicenda. Ci saremmo dati tutto l’uno per l’altra. Questo è l’amore che ci legava. Ci hanno accusati di volerla cacciare di casa: lo hanno detto persone che non ci conoscono, che non sanno del nostro rapporto speciale” conclude Valerio Cipriani nell’intervista rilasciata all’inviata de La Vita in Diretta Lucilla Masucci.

