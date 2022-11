Rieti, in arrivo stangata Tari sui dehors delle attività commerciali

Monica Puliti 09 novembre 2022 a

Dodicimila euro di Tari. Tanto è riportato nell’F24 che il Comune ha recapitato a un’attività del centro per il pagamento della tassa sui rifiuti anche per via dei déhor, gli spazi esterni che accolgono i clienti, specie in estate, sotto a gazebo piuttosto che ad altre strutture allestite per riparare tavoli e sedie.

Baristi e ristoratori: "Resti gratuito l'uso del suolo pubblico"

Déhors per i quali, dal 2016, anno del terremoto nel Centro Italia, bar, ristoranti e locali serali reatini in genere non hanno più pagato l’occupazione di suolo pubblico – rimborsata ai Comuni da una legge dello Stato -, decisione che ha portato le attività a installare quanti più spazi esterni possibili, tornati utili anche e soprattutto durante la pandemia quando, in certi periodi, non era possibile sedere e consumare se non ai tavoli esterni ai locali.

Tosti: “Vendite bloccate da un mese”

La gratuità – che dovrebbe cessare il 31 dicembre prossimo - non ha però riguardato la tassa sui rifiuti i cui bollettini l’amministrazione comunale sta provvedendo a recapitare in queste settimane a famiglie e attività, con scadenza fine ottobre – terza rata - e dicembre 2022, quarta e ultima dell’anno.

Esenzione Tosap. Gli esercenti chiedono la proroga nelle zone del cratere

