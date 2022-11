Rieti, “Essere genitori”: un corso e uno sportello per aiutare le famiglie con bambini

08 novembre 2022 a

a

a

Giovani e giovanissimi da aiutare ed educare – alla vita, alla bellezza, al rispetto – ma chi aiuta le famiglie a educare i propri bambini? Mercoledì pomeriggio, all’Auditorium Santa Scolastica secondo appuntamento del corso di Educazione alla genitorialità promosso dal progetto Ci vuole un villaggio, selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Il Carro di Eretum resta a Palazzo Dosi. Prorogata la mostra

L’incontro è rivolto alle famiglie dei bambini che frequentano asili nido e scuole materne dal tema Essere genitori. Lo stile educativo e le sue conseguenze e segue quello di fine settembre riservato agli educatori e agli operatori scolastici. L’incontro, a cura de Il Samaritano odv, sarà tenuto dalla psicologa e psicoterapeuta Concetta De Filippis e dalla psicologa Federica La Delfa. L’appuntamento è alle 17,30 del 9 novembre all’Auditorium Santa Scolastica di via Terenzio Varrone 57.

Reate Festival, XIV edizione tra belcanto, nuova musica e giovani interpretati

Dopo i due incontri formativi per operatori scolastici e genitori previsti dall’azione Educazione alla genitorialità, dal 16 novembre comincerà a funzionare lo Sportello di ascolto dedicato, due volte al mese a Rieti, presso l’Hub Civico 20 di via dei Crispolti 20, e una volta al mese ad Amatrice, presso il polo scolastico, quale misura di sostegno ad hoc per le famiglie che lì affrontano anche i disagi specifici della ricostruzione post-terremoto.

Torna la sesta edizione di Giallo al centro festival di letteratura gialla e noir

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.