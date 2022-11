Rieti, malore mentre porta a spasso il cane. Morto a 64 anni Rino Mostarda

08 novembre 2022 a

a

a

Stroncato da un malore mentre stava portando a spasso il suo cane nel parco adiacente lo stadio Fassini. Così è morto Rino Mostarda, 64 anni, attualmente dirigente del Real Sebastiani Rieti. E' successo nel quartiere di Madonna del Cuore dove Mostarda risiedeva. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Rino Mostarda era molto conosciuto e stimato nel suo quartiere e in città.

Al De Lellis l'ambulatorio di diabetologia pediatrica

Tra i primi a ricordarlo è stato il patron della Real Sebastiani, Roberto Pietropaoli, attraverso i social: “Questo Rino non dovevi farlo. Ti voglio bene amico mio. Tifa per noi da lassù”. Anche la società ha espresso il suo dolore per la scomparsa: “Ciao, Rino la tua morte ci coglie di sorpresa, ci toglie il fiato, ci lascia senza parole. Solo qualche ora fa eravamo insieme, al PalaSojourner a festeggiare l’ennesima vittoria, quella più rotonda, quella dei 100 punti, condita dai canestri e dalle giocate dei tuoi ragazzi, quelli a cui non facevi mai mancare una gentilezza, un favore, un sorriso, una battuta”.

Consegnati dieci brevetti di Blsd del corso organizzato dal Lions Club Cittaducale

“Ci lascia un amico, un padre di famiglia, un uomo tuttofare, che non si è mai risparmiato, su e giù per l’Italia a disposizione di tutti. Sarà un vuoto incolmabile, che cercheremo di riempire col ricordo della tua bontà e della tua generosità, manifestando vicinanza a tua moglie Maria e ai tuoi due figli, Leonardo e Martina, ai quali l’intera società porge le più sentite condoglianze. Ciao Rino, che la terra ti sia lieve, riposa in pace” conclude il sodalizio amarantoceleste.

L'importanza dell'esercizio fisico nelle donne affette da neoplasia mammaria. Incontro alla Asl

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.