Rieti, l'Asl rafforza il piano di prevenzione della salute

08 novembre 2022 a

a

a

Presentato ieri in Regione, e in anteprima lo scorso 24 ottobre ai sindaci del territorio, il piano aziendale della prevenzione “One Health, la Asl di Rieti si prende cura di Te”, basato su un approccio globale tra salute umana, animale e ambientale per migliorare la prevenzione, la cura e l’assistenza sanitaria e sociale e anche per fronteggiare possibili future pandemie. A presentare il Piano, a Roma, c’erano il direttore generale della Asl reatina, Marinella D’Innocenzo, e l’assessore alla Sanità e all’Integrazione socio sanitaria del Lazio, Alessio D’Amato. Da alcuni anni la Asl di via del Terminillo ha adottato un modello di assistenza territoriale a 360 gradi, attraverso la costituzione di team multispecialistici e multidisciplinari in grado di intercettare la domanda di salute che viene dai pazienti soprattutto fragili. Non solo: esiste un approccio che va oltre e abbraccia, oltre alla salute umana, anche quella animale e l’ambiente, è il cosiddetto “One Health”, ovvero l’approccio basato sulla consapevolezza che viviamo tutti sullo stesso pianeta e che la modifica di una variabile finisce per influenzare anche le altre.

Tumore al seno, Asl e ristorante la Trota insieme per le donne

Tale modello sanitario è riconosciuto ufficialmente dalla Commissione Europea, dalle organizzazioni internazionali e dal ministero della Salute italiano quale strategia rilevante in tutti i settori che beneficiano della collaborazione tra diverse discipline. Sono 40 i progetti avviati o in fase di attivazione, che, interconnettendosi, formano il Pap-Piano aziendale di prevenzione, e gli ambiti di riferimento sono: scuole che promuovono la salute; comunità attive; luoghi di lavoro che promuovono la salute; dipendenze; sicurezza negli ambienti di vita; piano mirato di prevenzione; prevenzione in edilizia e agricoltura; prevenzione del rischio cancerogeno professionale, delle patologie professionali dell’apparato muscoloscheletrico e del rischio stress correlato al lavoro; ambiente, clima e salute; misure per il contrasto dell’antimicrobico-resistenza; malattie infettive; vaccinazioni; promozione della salute nei primi 1.000 giorni; prevenzione e identificazione precoce dei fattori di rischio nella gestione integrata della cronicità; screening oncologici.

L'importanza dell'esercizio fisico nelle donne affette da neoplasia mammaria. Incontro alla Asl

“Per la piena attuazione del Piano – dicono dalla direzione aziendale della Asl di Rieti -, l’Azienda, attraverso il coinvolgimento delle macrostrutture in cui è organizzata - come il dipartimento di prevenzione, i distretti, il dipartimento di salute mentale e il presidio ospedaliero di Rieti -, ha stretto un’alleanza con i Comuni, il mondo della scuola, le associazioni di pazienti e cittadini, gli ordini professionali e le società del terzo settore del territorio della provincia reatina”. Tra gli interventi programmati quello del dg della sanità animale e dei farmaci animali del ministero della Salute, Pierdavide Lecchini.

Cure palliative, Asl prima azienda sanitaria in Italia

M. P.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.