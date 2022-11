Rieti, si cerca Dna e impronte digitale per inchiodare l'assassino di Silvia Cipriani

Paola Corradini 08 novembre 2022 a

Le indagini sulla scomparsa e presunta morte di Silvia Cipriani (il corpo non è stato ancora ufficialmente identificato) potrebbero avere una accelerata proprio in questi giorni. Ieri, infatti, in tarda mattinata è arrivato alla Questura di Rieti Rino Donati, il meccanico di Poggio Nativo per sottoporsi volontariamente al prelievo del dna e delle impronte digitali.

Donati era già stato ascoltato dopo il rinvenimento, il 26 settembre scorso, dell'auto di Silvia Cipriani, l'ex postina di 77enne scomparsa da Cerchiara il 22 luglio scorso, nei boschi di Montenero. L’uomo era stato chiamato dal cercatore di funghi Bruno Cicolani, quella mattina di settembre, rimasto intrappolato proprio a pochi metri da dove si trovava la Fiat Palio station wagon di Silvia Cipriani.

I primi a vederla Donati e Cicolani che chiamano subito le forze dell’ordine segnalando il ritrovamento. Ieri il meccanico di Poggio Nativo ha risposto alle domande dei giornalisti prima di lasciare Largo Graziosi a bordo della sua auto (nella foto). “Ribadisco - ha detto - quanto riferito durante la mia testimonianza di settembre. L’auto era aperta e all’interno si vedeva la cartella clinica con su scritto il nome di Silvia Cipriani”. Quindi si cercano DNA e impronte per escludere o per confermare. Questo però è ancora troppo presto per dirlo.

