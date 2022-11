Rieti, pagata una parte degli arretrati. Tornano al lavoro i 70 dipendenti della Reset

Marco Staffiero 08 novembre 2022 a

Un raggio di sole e di speranza per i 70 lavoratori della Reset, che proprio ieri sono ritornati ufficialmente nei posti di lavoro. La scorsa settimana l’incontro in Prefettura con tutte le istituzioni locali e non, sindacati e lavoratori ha dato il buon frutto. Durante l’incontro l’azienda stessa si è impegnata a saldare ai dipendenti, da 4 mesi senza stipendio, il mese di settembre, il 730 e 200 euro di acconto di altri mesi.

A oggi i bonifici sono arrivati tutti e i dipendenti, con i sindacati, hanno interrotto gli oltre 11 giorni di sciopero e sono ritornati nei propri posti di lavoro, dopo la lettera dell’azienda per il ritorno all’operatività. Il secondo step scatterà il 18 novembre, quando l’Azienda procederà alla liquidazione della mensilità di ottobre e alla corresponsione della prima di sei rate per le pregresse mensilità di luglio e agosto.

La Reset si è anche impegnata a valutare la possibilità di corrispondere un ulteriore bonus in concomitanza con il versamento della tredicesima mensilità a compensazione del disagio subito dai lavoratori e dalle loro famiglie per il ritardo nel versamento dei salari. Inoltre, l’azienda è in attesa di due importanti finanziamenti previsti per la fine dell’anno, che serviranno per la riorganizzazione strutturale con nuove assunzioni.

