Rieti, è morto l'ex speaker radiofonico Alberto Lenti. Aveva 64 anni

Si è spento a 64 anni Alberto Lenti ex speaker di Radiondaverde, Radiomondo e conduttore sportivo dell'emittente televisiva Rtr a cavallo degli anni 2000. Negli ultimi anni all’attività radiofonica e giornalistica aveva preferito quella di imprenditore visto che gestiva una attività al lago del Turano. Una settimana fa un malore lo aveva portato al ricovero all’ospedale De Lellis dove ieri pomeriggio è venuto a mancare per sopraggiunte complicazioni. La sua morte improvvisa ha lasciato sgomenti quanto lo hanno conosciuto e ne hanno condiviso momenti professionali e di vita.

Anche la Lega Navale del Turano lo ha voluto ricordare: “Questo pomeriggio, dopo improvvisa e di inesorabile malattia, ci ha lasciato il nostro Carissimo socio Alberto Lenti, per volare in cielo fa sapere attraverso i social la Lega Navale del Turano. “Partecipiamo commossi al grandissimo dolore della sorella Franca, degli amici e parenti tutti. Noi della Lega Navale lo ricorderemo sempre come amico e socio solerte, entusiasta e indefesso collaboratore della nostra Sezione,

Sempre disponibile, con la sua cordialità e bonomia, nel sostenere le nostre iniziative ”Navigando verso l’educazione” a favore degli studenti delle scuole reatine e del Lazio, e per il suo attivo e preziosissimo sostegno, di impulso e di promozione, della nostra base nautica di Castel di Tora, nelle varie e multiformi manifestazioni, effettuate nel decennio decorso, con canoe, kayak, dragonboat, barche a vela, e con mezzi di soccorso e catamarani. Caro Alberto, sarai sempre all’opera con noi! Non ti diciamo Addio, ma un ‘Arrivederci’ nelle sfere celesti, ove spira anche per te il buon vento dell’Eternità” aggiunge il presidente Giovanni Vespaziani. I funerali di Alberto Lenti si terranno mercoledì, alle 12, nella Chiesa parrocchiale di Piazza Tevere.

