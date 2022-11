Rieti, per l'Ada viaggio di solidarietà al Giardino della memoria di Amatrice

07 novembre 2022 a

Un viaggio emozionante e di solidarietà. Anche quest’anno, per la sesta volta dopo il terremoto, iscritti e rappresentanti dell’ADA (Associazione diritti dell’Anziano) hanno effettuato un viaggio di solidarietà ad Amatrice all’insegna dell’iniziativa denominata “Uno spazio per il dolore…un abbraccio per la solidarietà”. Ne parla il presidente dell’Associazione “Colli sabini” di Cantalupo dr. Luciano Fabrizi, rappresentante dell’ADA per la Sabina. Ad Amatrice era presente anche l’Associazione Fiano Romano con la rappresentante Maria Pia Tropiano.

“E’ stata una giornata commovente ed interessante – racconta Luciano Fabrizi – quando a bordo di due pullman abbiamo raggiunto il “Giardino della memoria” ove abbiamo deposto un omaggio floreale alla stele che ricorda le vittime del terremoto. E’ seguito un momento di raccoglimento e di preghiera insieme ad Adriana D’Andrea della UIL Pensionati Sabina romana, Saverio Crostella dirigente ADA regionale, Giancarlo di Paolo, presidente del Centro anziani di Cantalupo.

Per il comune di Amatrice è venuto a porgere i saluti il consigliere Fabio D’Angelo, Delegato ai Servizi sociali”. Successivamente la comitiva si è spostata a fare visita al Centro commerciale ed artigianale per contribuire alle attività locali acquistando prodotti tipici amatriciani e dopo una sosta a Sommati, nella fattoria di Nando, la comitiva ha fatto ritorno in Sabina.

