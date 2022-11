Rieti, al cimitero monumetale tutte le religioni in preghiera per la pace nel mondo

07 novembre 2022 a

L’ufficio per i Problemi Sociali e il Lavoro della Chiesa di Rieti e il Comune di Rieti hanno promosso un incontro di preghiera e riflessione sul tema “La pace oltre le guerre… perché fratelli tutti” tra cristiani, ebrei e musulmani presso il cimitero monumentale di Rieti. L’incontro è stato aperto dal saluto di don Valerio Shango, referente dell’Ufficio diocesano Problemi Sociali e Lavoro, e ha visto l’intervento del sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi,

Sono stati letti alcuni brani scelti dalla lettera enciclica “Fratelli tutti” di papa Francesco, da parte degli alunni degli istituti “Rosatelli” e “Ciancarelli”. Consegnato dalla Diocesi di Rieti un contributo all’Elemosiniere Apostolico, alla Comunità di Sant’Egidio e alla Caritas diocesana per l’impegno in favore dei profughi ucraini e di tutte le guerre.

Il sindaco Daniele Sinibaldi, nel suo intervento ha ricordato come la Città di Rieti sia stata “una delle prime in Italia a realizzare un cimitero multiconfessionale, un segnale di rispetto e convivenza tra culture, fedi e sensibilità differenti che, a maggior ragione oggi nel particolare e complicato periodo storico vissuto dal mondo, testimonia l’importanza del rispetto reciproco. La pace, che passa anche dalla valorizzazione e dal rispetto delle diverse sensibilità – ha ricordato il sindaco - non è un dato acquisito ma un valore che richiede l’impegno quotidiano da parte di tutti”.

