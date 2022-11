Rieti, giallo Silvia Cipriani: in questura altri prelievi del dna

Paola Corradini 07 novembre 2022 a

]n attesa delle risposte che dovrebbero arrivare entro la settimana sui rilievi effettuati all’interno della Fiat Palio station wagon di Silvia Cipriani e nelle due abitazioni di Rieti e Cerchiara, lunedì 7 novembre 2022 dovrebbero sfilare nuove persone in questura per il prelievo spontaneo del dna e delle impronte digitali probabilmente nel primo pomeriggio arriveranno i genitori di Tamara, moglie di Valerio, ad oggi unico indagato per omicidio anche se non è dato sapere quali siano le motivazioni tanto che gli stessi avvocati difensori Conti e Orsini parlano di atto dovuto solo perché l’auto rinvenuta nei boschi di Montenero è intestata proprio a Valerio, nipote dell’ex postina.

Non è da escludere che siano stati convocati anche il cercatore di funghi che il 26 settembre scorso ha ritrovato l’auto e il suo amico meccanico che lo ha soccorso dopo che era rimasto in panne. Al momento il prelievo del dna come quello delle impronte digitali, viene precisato, è soltanto il modo più veloce e sicuro per escludere alcuni soggetti dalle indagini. Tanti ancora i dubbi ma in molti, anche tra gli addetti ai lavori, sembrano pensare che la soluzione del caso sia più vicina di quello che in molti credono. La domanda ormai è una: cosa è accaduto all’interno della proprietà di Cerchiara tra il tardo pomeriggio del 21 luglio al 23 dello stesso mese? 24 ore cruciali in cui non si sa dove e soprattutto cosa sia accaduto a Silvia anche se ormai l’abitazione di Cerchiara rimane il punto su cui stanno lavorando investigatori e procura raccogliendo tutte le informazioni e le testimonianze di questi ultimi mesi dove qualcuno è anche caduto in contraddizione.

La scorsa settimana agenti della squadra mobile e della scientifica sono nuovamente tornati sul posto soprattutto dopo che lo zio Leonino, durante un’intervista aveva parlato di una finestra aperta nell’abitazione padronale il 23 luglio quando con Valerio si erano messi alla ricerca di Silvia.Finestra che l’ex postina teneva sempre chiusa, sempre da testimonianza e che invece quel giorno era aperta e poi le chiavi del cancello principale, che Leonino dice di aver perso e di non possederne un duplicato quando invece è entrato più volte, nei giorni successivi alla scomparsa all’interno della tenuta. Sarà ora compito degli investigatori cercare di rimettere insieme i pezzi di un vero e proprio gioco d’ingegno partendo però dalla certezza, se Silvia non fosse morta accidentalmente, che il delitto perfetto non esiste.

