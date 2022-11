Rieti, gestione dei parchi pubblici anche ai privati

Marco Staffiero 07 novembre 2022 a

Dopo il degrado a Quattro Strade documentato nelle scorse ore, adesso tocca ai giardini di Ito. La cura per il bene pubblico è una forma di civiltà e di amore per la propria terra, per la comunità e per l’ambiente. Non bastano i reclami, gli inviti dalle istituzione e le varie strategie per far mantenere pulita la città di Rieti. Non si sono fatte attendere le dichiarazioni dell’assessore all’Ambiente del Comune di Rieti, Giuliano Sanesi.

“A settembre ho inviato a tutti i giornali una lettera per chiedere la massima collaborazione della cittadinanza per il rispetto del bene pubblico. Non possiamo stare dietro ad ogni cittadino, rimane impossibile. Facciamo del nostro meglio per mantenere la città pulita ed ordinata, ma dall’altra parte ci vuole un sano senso civico, altrimenti il lavoro svolto dagli operatori rimane insignificante, quando dopo due ore la strada o il giardino pulito è di nuovo in condizione disastrose, per colpa di qualche maleducato. A Campoloniano da poco sono stati distrutti nel parco i giochi per i bambini, a breve ne acquisteremo altri per un valore di 30 mila euro. Inoltre – ha concluso Sanesi - è pronto un Bando che a breve verrà pubblicato e riguarda la possibilità di dare in gestione ai privati i parchi del comune, per avere più controllo”. La maleducazione ed il degrado hanno purtroppo la meglio. I giardini di Ito nella centralissima Piazza Marconi sono ricoperti di rifiuti. La fotografia è sempre la stessa: bottiglie di plastica, di vetro, lattine, cartacce, nonostante ci siano 4 secchi per la spazzatura, che circondano il giardino. Al centro, la fontana è ricoperta in alcune parti da uno strato di melma ed intorno non mancano le cartacce a terra.

“Non è l’unica zona della città – ha commentato un passante- che vive in questa situazione. In alcune ore della giornata gruppi di persone bivaccano sulle panchine, lasciando a terra qualsiasi cosa. E’ un peccato vedere la nostra amata Rieti in queste condizioni”. Alcune persone percorrono i giardini velocemente, altri non hanno timidezza a lasciare qualche dichiarazione. “Non riesco a capire - ha dichiarato Ludovico Sandrelli – come ci sia tanta maleducazione. Non ci sono scusanti per giustificare così tanta sporcizia in un giardino al centro di una cittadina. Come può vedere siamo circondati da cassonetti e nonostante questo si gettano le carte o altro a terra”. Per altri cittadini mancano i controlli da parte delle istituzioni. “Nessuno mette in discussione la cattiva educazione di alcune persone – ha sottolineato invece Maurizio Albertelli - la fontana al centro del giardino in cattive condizioni non è certamente colpa di qualche maleducato, ma della mancanza di manutenzione ordinaria. Quando si parla di turismo, di rilancio del territorio si deve tenere in ampia considerazione alcuni aspetti fondamentali, come la pulizia, l’accoglienza della città come biglietto da visita per i turisti. Serve a poco a riempire la città di telecamere di videosorveglianza. Occorre buon senso civico e cura ordinaria da parte del Comune”.

