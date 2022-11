Mentana, intitolato a Vinta Fiorenza il nuovo parco pubblico

Matteo Torrioli 07 novembre 2022 a

È stato inaugurato a Mentana il parco “Vinta Fiorenza”, vittima nel 1911, a soli 19 anni, di una cultura sociale antica che vedeva la donna sottomessa ai voleri dell'uomo e all'idiozia del liberticida "onore femminile". Un omaggio che il sindaco Marco Benedetti ha voluto fare ad una mentanese, intitolandole il anuovo spazio pubblico nel cuore della città garibaldina. “Dopo oltre cento anni, ancora oggi assistiamo a numerosi casi simili e per larghi strati della popolazione italiana e mondiale questo approccio ai rapporti di genere rimane quello tipico – ha detto, durante la cerimonia, Benedetti - anche chi tra noi sente maggiormente la necessità di superare questo "complesso", spesso si trova avvolto, invischiato e travolto da concezioni distorte che si sono fortemente sedimentate nella mente dell'umanità in secoli e secoli. Per questo "parco Vinta" si trova al centro della nostra città, a memoria e a monito che il cammino per raggiungere la civiltà, la libertà e la parità di genere è ancora lungo”. Benedetti ha poi aggiunto che “questo nuovo parco si inserisce nell’idea della città moderna, uno spazio urbano di inclusione e socialità caratterizzato da uno stile unico ed innovativo. L’opera ha visto la totale riqualificazione di un’area e ospiterà a partire da gennaio 2023 anche il mercato settimanale e verrà ulteriormente caratterizzata da migliorie e dettagli all’interno delle aree verdi. Per quanto concerne il mercato del sabato, lì i titolari dei banconi potranno operare su un plateatico tutto nuovo e, soprattutto, utenti e cittadini avranno notevoli benefici. Per prima cosa, bisognerà realizzare le graduatorie per spostare ben 55 banconi, tante sono le imprese che operano ogni settimana sul mercato. L'area in cui si svolge da anni questo immancabile appuntamento del sabato, è un’area residenziale che interessa importanti strade di comunicazione della città e, nelle ore di svolgimento dello stesso mercato, oltre a causare disagi ai cittadini residenti nelle vie interessate, comporta una notevole riduzione degli spazi dedicati al parcheggio. L’amministrazione comunale si è quindi attivata, già da tempo, per dare soluzione a queste criticità, trovando nel nuovo parco ”Vinta Fiorenza” la soluzione a questo problema.

