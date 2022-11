Rieti, Sgarbi in visita ad Amatrice: "Sulla ricostruzione bisogna accelerare"

06 novembre 2022 a

Sopralluogo del sottosegretario di Stato alla Cultura, Vittorio Sgarbi, ieri mattina 6 novembre 2022 ad Amatrice. Una visita privata nella quale Sgarbi ha voluto toccare con mano lo stato della ricostruzione, soprattutto per quanto riguardo le opere artistiche e architettoniche. Sgarbi, che ha incontrato, tra gli altri, l’ex sindaco Sergio Pirozzi ha sottolineato come “la lentezza dei lavori indica una necessità urgente di restituire ai cittadini i luoghi dai quali sono stati costretti ad allontanarsi, attraverso un’accelerazione dei lavori di ricostruzione in deroga al normale iter amministrativo, sullo schema di quanto attuato con la ricostruzione del ponte di Genova”. In tal senso il sottosegretario Sgarbi, dopo avere manifestato questa ipotesi al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, convocherà per la prossima settimana a Roma, nella sede del ministero, un tavolo tecnico con i sindaci dei comuni terremotati, mentre oggi, sempre a Roma, incontrerà il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. “Il primo impegno di un governo- ha concluso Vittorio Sgarbi - è garantire ai cittadini l’uguaglianza; i terremotati, allo stato attuale, sono cittadini che hanno minori diritti”. Sorpreso e contento della visita del sottosegretario l’ex sindaco Pirozzi. “Stavo vedendo la partita dell’Amatrice quando mi ha chiamato Vittorio dicendomi che si trovava in paese. Abbiamo scambiato qualche opinione sulla situazione post sisma. Lui si è accorto subito della lentezza della ricostruzione soprattutto per quanto riguarda quella relativi ai beni artistici e spero che dal suo impegno il Governo riesca a imprimere una nuova accelerazione sui lavori. Impensabile paragonare chi ha subito danni da un terremoto a chi invece ha subito una distruzione”. Pirozzi, ex sindaco e tra qualche giorno consigliere regionale uscente, ha lavorato molto in questi anni cercando di innovare e migliorare la legislazione in materia di eventi emergenziali, diventando anche il responsabile nazionale della Lega.



