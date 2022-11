Rieti, guidano sotto effetto di alcol: due denunce

06 novembre 2022 a

a

a

I carabinieri della Compagnia di Cittaducale, in occasione del ponte di Halloween, al fine di implementare prevenzione e contrasto dei reati predatori, hanno intensificato i servizi di controllo del territorio sulle principali arterie stradali del territorio ed in particolare nel Cicolano, impiegando ulteriore personale e mezzi. Durante l’attività, che ha visto il coinvolgimento di numerosi equipaggi sulla provinciale 578 Salto Cicolana, sono stati eseguiti 12 posti di controllo rinforzati, durante i quali sono state controllate circa 100 persone e 70 veicoli.

A Borgorose, i carabinieri del Radiomobile di Cittaducale hanno denunciato all’autorità giudiziaria un uomo che, in stato di grave alterazione da uso di alcol, ha provocato un sinistro stradale nella frazione di Corvaro, schiantandosi contro un autocarro, fortunatamente senza causare vittime. Sempre a Borgorose, in prossimità del casello autostradale, lo stesso nucleo operativo e Radiomobile ha sorpreso un’altra persona alla guida sotto l’effetto di alcol e sostane stupefacenti. La patente di guida è stata ritirata e l’auto sottoposta a fermo amministrativo.

Sono state sette, complessivamente, le contravvenzioni al codice della strada elevate.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.