Rieti, giallo Silvia Cipriani: da domani altri interrogatori e possibili nuovi indagati

Quella che si aprirà domani, in attesa degli esiti delle analisi che si dovranno compiere nelle prossime settimane sui resti ossei trovati nel bosco di Montenero riconducibili a Silvia Cipriani e all’interno delle abitazioni e dell’autovettura, sarà un’altra settimana importante e forse decisiva ai fini delle indagini.

Giallo Silvia Cipriani: il Comune di Rieti si costituirà parte civile nell'eventuale processo

Infatti in Questura torneranno ad essere ascoltati il nipote Valerio, la moglie Tamara, il cugino Francesco e lo zio Leonino. Così come il cercatore di funghi che ha ritrovato la vettura ormai più di un mese fa. Gli investigatori sembrano orientati a seguire una pista precisa ma per farlo hanno bisogno di ulteriori elementi che sperano di poter ottenere presto. Non è escluso che ad essere ascoltati possano essere altre persone o familiari ma la sensazione è che Valerio non rimanga a l’unico indagato di questa storia.

Giallo Silvia Cipriani: l'ex postina potrebbe essere stata uccisa al suo rientro anticipato a casa

