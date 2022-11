Rieti, il tenente colonnello Celi rientrato dalla missione in Iraq

05 novembre 2022 a

Il tenente colonnello Mariano Celi, capo ufficio del comando provinciale carabinieri di Rieti, è ritornato da Baghdad (Iraq), ove ha operato nell’ambito di una missione targata Nato con mandato annuale.

L’ufficiale da lunedì 7 novembre 2022 riassumerà l’incarico di capo ufficio comando e naturale sostituto del comandante provinciale.

L’ufficiale ha così aggiunto l’esperienza appena trascorsa, durata complessivamente dieci mesi, alla sua già solida esperienza in campo internazionale, avendo già partecipato ad analoghe missioni nel 2013 in Libano, nel 2017 in Palestina e 2019 in Afghanistan.

