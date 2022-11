Rieti, giallo Silvia Cipriani: l'ex postina potrebbe essere stata uccisa al suo rientro anticipato a casa

Paola Corradini 05 novembre 2022 a

a

a

È ancora sfocata l’immagine del puzzle che si cerca di ricomporre riguardo alla scomparsa e alla morte di Silvia Cipriani. Nonostante ci sia un indagato per omicidio dalla procura della Repubblica di Rieti, il nipote Valerio, ad oggi, in attesa della relazione dei medici che hanno eseguito l’esame autoptico e delle risposte sui rilievi effettuati all’interno dell’auto e nelle due case di Cerchiara, non è possibile parlare di omicidio con sicurezza visto che i resti recuperati nel bosco sotto Montenero dalla polizia scientifica non permettono di sapere come sia morta realmente l’ex postina. Ci sono però alcune novità in merito all’ultimo giorno in cui Silvia è stata vista viva e cioè quando si è recata al poliambulatorio in via Salaria per L’Aquila dove ogni anno si sottoponeva ad un controllo medico. Come racconta un testimone che il 21 luglio si trovava proprio presso il centro medico, Silvia è arrivata con due ore di anticipo. Secondo la ricostruzione, basata su testimonianze, l’ex postina aveva appuntamento alle 20, posticipato poi alle 20:20. La mattina del 21 luglio viene chiamata dal poliambulatorio viene avvertita che la visita di controllo è stata anticipata alle 17. Ma Silvia arriva con la sua auto alle 15 e a quel punto, come racconta un altro paziente, per non farla rimanere in attesa due ore al caldo, il medico riesce ad inserirla intorno alle 15:10.

Nuovi sopralluoghi nelle case di Silvia Cipriani a caccia di documenti

Alle 15:45 termina la visita di controllo e Silvia paga in contanti prima di lasciare lo studio medico. Il testimone ricorda anche come era vestita: “la signora, che ha anche scherzato con le signorine dell’accettazione mi è sembrata molto lucida. Indossava una camicetta a mezze maniche con dei fiori bianchi e neri e una gonna grigio chiaro, nonostante il caldo aveva delle scarpe nere chiuse e la classica borsetta che utilizzano le persone di una certa età. Mi sembra di ricordare che la signora abbia pagato in contanti e che prima di uscire abbia salutato le ragazze dicendo ci vediamo il prossimo anno”. Poi Silvia sale sulla sua Fiat Palio station wagon e si allontana verso Rieti. Le ultime immagini che la mostrano viva sono proprio quelle, acquisite anche dagli inquirenti, che registrano il suo ingresso e la sua uscita dal poliambulatorio.

Giallo Silvia Cipriani, aggredita giornalista della Rai: “E' stato il padre di Tamara”

Dove sia andata dopo e soprattutto cosa le sia accaduto rimane ancora un mistero. Cosa certa è che la squadra mobile ha acquisito le immagini di tutte le videocamere posizionate nelle zone dove Silvia potrebbe essere passata a bordo della sua auto. Oltre che a Rieti Sono state passate al setaccio anche le telecamere lungo la salaria all’altezza di Ornaro, come quelle posizionate fuori dal Cunnie ristoranti della provincia, una farmacia e abitazioni private. Cosa raccontino queste immagini non è dato saperlo perché per ora ne sono a conoscenza soltanto gli inquirenti. Chi sapeva che la visita di Silvia era stata anticipata alle 17 e che Silvia è arrivata al poliambulatorio due ore prima rispetto anzi cinque ore prima rispetto all’orario stabilito? E poi è tornata a Cerchiara o si è fermata a Rieti? Una differenza di ore che potrebbe aver segnato il destino della donna.

Giallo scomparsa di Silvia Cipriani: spuntano due video girati dal nipote

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.