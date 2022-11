Rieti, giallo Silvia Cipriani: il Comune si costituirà parte civile nell'eventuale processo

04 novembre 2022 a

Ancora un colpo di scena nella vicenda riguardante la morte di Silvia Cipriani. Il Comune di Rieti, si è infatti costituito parte civile nominando come “Proprio difensore di parte offesa, l’avvocato Riziero Angeletti del Foro di Rieti”.

Ad affidare l’incarico all’avvocato Angeletti, lo scorso 27 ottobre, il sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi “con la facoltà di svolgere attività di indagine difensiva, offrire la massima disponibilità collaborativa alla procura della Repubblica di Rieti in ossequio alla volontà sindacale di accertare la verità in ordine al grave fatto verificatosi nel territorio del Comune di Rieti e senza pregiudizio alcuno”. Una mossa inaspettata quella dell’amministrazione comunale che entra come parte lesa in una vicenda che, da più di due mesi, tiene alta l’attenzione dei media nazionali che si occupano di casi di cronaca.

E così “la nomina deve ritenersi finalizzata alla tutela degli interessi e dell’immagine del territorio e della cittadinanza comunale che vengono lesi da fatti di intollerabile violenza. Il Comune rappresenta la propria comunità e ne cura gli interessi”. Questo quanto accaduto e ratificato al Pubblico Ministero del Tribunale di Rieti Lorenzo Francia.

