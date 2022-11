Rieti, sprovvisti di bancomat la metà dei Comuni della provincia

Paolo Giomi 05 novembre 2022 a

In Sabina il 50% del territorio è ormai sprovvisto di un qualsiasi sportello bancomat. Dei 73 Comuni della provincia, infatti, in 36 non è più presente un ATM per poter prelevare o versare denaro. Comuni che vanno dalla parte alta del Reatino alle sponde del Tevere, al Confine con l’area romana: Tarano, Torricella in Sabina, Poggio Catino, Castel Sant’Angelo, Monteleone Sabino, Toffia, Petrella Salto, Castelnuovo di Farfa, Casaprota, Monte San Giovanni, Belmonte, Borbona, Configni, Longone Sabino, Roccantica, Poggio San Lorenzo, Cottanello, Salisano, Colli sul Velino, Collalto Sabino, Montasola, Labro, Colle di Tora, Morro Reatino, Pozzaglia Sabina, Concerviano, Montenero Sabino, Castel di Tora, Turania, Vacone, Ascrea, Nespolo, Varco Sabino, Paganico Sabino, Collegiove, Micigliano, Marcetelli.

Un’assenza che, unita alle totale mancanza di filiali di banca, costringe i residenti di questi territori, i commercianti, gli esercenti e le imprese, già alle prese con le enormi difficoltà del periodo, a spostarsi anche di 10 o 15 chilometri per poter depositare o prelevare contanti. Il fenomeno, noto come “desertificazione bancaria”, non è nuovo: da anni gli istituti di credito si stanno ritirando dal territorio, con particolare incidenza nella provincia di Rieti perché la gestione delle filiali e dei bancomat risulta costosa e in parte soppiantata dalla diffusione dell’home banking e dei servizi digitali.

In questo scenario si inserisce il servizio innovativo avviato dalla svizzera Sonect, che attraverso un progetto-pilota già iniziato sul territorio di Roma per i clienti di Bnl, sta promuovendo in questi giorni il piano “Just in Cash”, disponibile per tutti a partire dal 2023, nel momento in cui verrà rilasciata un’App dedicata per smartphone e tablet. I cittadini potranno a quel punto prenotare tramite la cifra di cui hanno bisogno, scegliendo il negozio presso il quale ritirarla nella mappa dei punti vendita aderenti, che potranno essere di qualsiasi tipo - dall’alimentari al tabaccaio, dall’edicola alla pompa di benzina - purché il commerciante abbia aderito al network “Just in Cash”. Non si tratterà di una formula di cashback, e non è necessario fare un acquisto nel punto vendita per accedere al servizio. Proprio in questi giorni sono aperte le iscrizioni alla rete dei punti vendita per tutti i negozi del Lazio, compresi quelli della provincia di Rieti.

