Rieti, celebrazioni per Unità nazionale e Giornata Forze armate. Consegnate le onorificenze della Repubblica

Si sono svolte le celebrazioni per il “Giorno dell’Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate”. In piazza Mazzini, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose, del presidente dell’Amministrazione provinciale e del sindaco di Rieti, dei rappresentanti dei Comuni con i Gonfaloni, delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, dell’Associazione Nazionale dell’Ordine OMRI, si è tenuta la solenne cerimonia dell’Alzabandiera, con la deposizione di una corona al Monumento ai Caduti e, a seguire, la lettura della preghiera per la Patria, del messaggio del Capo dello Stato e del Ministro della Difesa.

A seguire, presso il Salone di rappresentanza del Palazzo del Governo, il prefetto Gennaro Capo ha consegnato le onorificenze dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana” concesse dal Presidente della Repubblica: Ufficiale: Caliendo Rosario, Luogotenente c.s. dei carabinieri, Ceraolo Carmelo, capitano dei carabinieri (nella foto). Cavaliere: Bulzoni Mara, assistente capo della Polizia di Stato, Ferretti Alessandra, direttore dell’Unità Complessa Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale De Lellis di Rieti, Giordani Emma, direttore dell’Unità Complessa Politiche del Farmaco e Dispositivi Medici dell’Ospedale De Lellis di Rieti.

Presenti alla cerimonia di consegna delle onorificenze anche le Autorità provinciali e regionali, le Forze dell’ordine, il sindaco di Rieti e il vice sindaco di Fara in Sabina, dove risiedono gli insigniti.

