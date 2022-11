Rieti, inaugurato l'open hub per giovani imprese. Di Berardino: "Passo importante"

04 novembre 2022 a

Con un’intera giornata di eventi e dedicati è stato inaugurato a Rieti in via Pennesi 2 il secondo dei quattro “Open Hub” del Lazio finanziati dai fondi POR FSE 2014-2020 di Regione Lazio e coordinati da Fondazione Giacomo Brodolini. Si tratta di un luogo di promozione e attivazione dei talenti dedicato a cultura, socialità e lavoro dove i cittadini possono contare sulla professionalità di nove tra operatori e una coordinatrice, alcuni assunti ad hoc. OpenHub Rieti è un ambiente che incoraggia le persone a auto-organizzarsi in forme nuove, un connettore di servizi di pre-orientamento, accompagnamento alla persona, autoimprenditorialità, un ponte con la rete del territorio oltre che di servizi per le imprese (accompagnamento e formazione, autoimprenditorialità e startup di impresa, open innovation) e per i giovani, cultura e partecipazione (orientamento scolastico e universitario, eventi culturali, iniziative di co-progettazione).

La struttura è aperta dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00 in via Giuseppe Pennesi 2. Al suo interno 5 aree di consulenza, una sala formazione, una sala conferenze, uno spazio di Coworking e una sala riunioni. Durante l’inaugurazione l’OpenHub si è animato con diverse attività: il tour virtuale con visori 3D di Riattivati, il “selfie al Texas Instruments museum” con pezzi vintage originali dell’associazione culturale Facele, l’esperta Francesca Bonanni che ha aiutato i giovani ad allenare le competenze chiave per nel mondo del lavoro fino alla presentazione di AICS del progetto Fairplay 4U, dedicato ai ragazzi e alle scuole sui valori dello sport che parla di salute, sostenibilità ed educazione civica; la presentazione del romanzo Cosplay Girl di Valentino Notari che truccato da cosplayer era presente per il firmacopia. Open Hub Lazio è un progetto che ha l’obiettivo di far incontrare la cittadinanza, le amministrazioni pubbliche, il terzo settore, le università, le scuole e le imprese in un’ottica di scambio continuo. Finanziato da Regione Lazio (fondi POR FSE 2014-2020) e gestito dalla Fondazione Giacomo Brodolini e dai suoi partner (PTSCLAS, ENAIP Nazionale, Elite Division, Consorzio Stedi, Euroscuola Rieti, IAL Nazionale) ha già attivato il primo centro di Latina e entro la fine del 2022 saranno operativi anche gli OpenHub di Viterbo e Cassino. Gli Hub del progetto Cultura Socialità Lavoro sono voluti dalla Regione Lazio con un finanziamento di sei milioni di euro.

Per l’assessore al Lavoro e Nuovi diritti, Scuola e Formazione della Regione Lazio, Claudio Di Berardino "E’ un passo molto importante che facciamo nei territori e per i territori stessi. Il coinvolgimento delle cittadine e dei cittadini è fondamentale per creare situazioni di scambio virtuoso tra domanda e offerta di lavoro. Un investimento che mira a valorizzare i lavoratori, puntando anche a migliorare i processi di formazione. Un’attenzione particolare abbiamo voluto metterla sul potenziale femminile con l’attivazione di uno specifico sportello dedicato. E’ una nuova sfida che portiamo avanti con determinazione per il bene di tutte e tutti. Il progetto ha una durata triennale e si colloca all’interno della più ampia strategia di politiche per l’occupazione che la Regione Lazio sta mettendo in campo con il Programma GOL e con la riforma dei CPI, i Camper Gol, uffici mobili in giro nei territori dove non sono presenti i CPI, con azioni di prossimità e apertura al territorio e di integrazione e interazione con la rete dei servizi regionali. La sfida è quella di innescare un processo di condivisione tra gli attori territoriali creando nuovi centri di servizi per la collettività, mettere in campo un luogo dove promuovere la coesione sociale, l’occupabilità, l’apprendimento e la competitività dei territori coinvolti favorendo la cooperazione tra cittadini, amministrazioni pubbliche, terzo settore università e imprese con progetti che siano allo stesso tempo innovativi e radicati nel territorio” conclude Claudio Di Berardino.

