Rieti, Il Romanzo dell'Amatriciana: su Raitre il documentario del reatino Roberto Palozzi

La puntata del programma Geo su Raitre di oggi ore 16.55, venerdì 4 novembre, avrà tra i suoi protagonisti anche la provincia di Rieti. Nel corso dell’episodio, infatti, verrà trasmesso il documentario "Il romanzo dell'Amatriciana", evidentemente dedicato alla storia della celebre pasta originaria di Amatrice. Scritto e diretto dal regista reatino Roberto Palozzi, il documentario ripercorre le vicende della ricetta divenuta una dei simboli della cucina romana, evidenziando, però, come quest'ultima si sia solamente limitata ad adottare un piatto la cui paternità vera risiede del tutto tra le aspre montagne dell'amatriciano.

In bianco o con il pomodoro, ristoratori e cuochi locali mostreranno come cucinare appropriatamente la vera pasta all’Amatriciana, secondo la ricetta originale dei pastori di Amatrice. E si sottolineerà quanto l'utilizzo degli ingredienti del territorio (a cominciare dal guanciale e dal pecorino amatriciani) rappresenti una vera e propria conditio sine qua non per ottenere il gusto autentico e inimitabile della pasta italiana più famosa al mondo.

Nella puntata di Geo di ieri, inoltre, è stato trasmesso un altro lavoro inedito di Roberto Palozzi intitolato “La flotta e le cozze”. Girato nella penisola Flegrea nel territorio di Bacoli (NA), il documentario ha raccontato la straordinaria vicenda dell’antica città imperiale di Baia: luogo di villeggiatura degli imperatori romani e sede dell’imponente flotta imperiale, che fu a lungo creduta persa per sempre, fino a quando non fu ritrovata sotto la superficie del mare.

