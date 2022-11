Rieti, Consorzio Sociale RI/1: nell'aula consiliare si è tenuta l'assemblea dei sindaci

04 novembre 2022 a

Si è tenuta presso la Sala Consiliare del Comune di Rieti e in modalità telematica, l’Assemblea dei Soci del Consorzio Sociale RI/1, presieduta dal sindaco di Colli sul Velino, Alberto Micanti. All’ordine del giorno, tra gli altri punti, vi erano l’aumento della quota sociale annuale a carico dei Comuni membri, dall’attuale di 1 euro ad un 1.50 euro ad abitante e l’aggiornamento dello stato di attuazione dei fondi del PNRR ottenuti dal Consorzio Sociale RI/1, pari ad oltre 7 milioni di euro.

“E’ stato un incontro proficuo che ha rappresentato una valida occasione di confronto tra gli amministratori dei 25 Comuni afferenti al Consorzio Sociale – dichiarano il sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, e l’assessore alle politiche sociali, Giovanna Palomba – nel corso del quale ogni realtà territoriale ha potuto apprendere gli interventi che saranno eseguiti grazie al finanziamento di oltre 7 milioni di euro del PNRR ottenuto dal Consorzio Sociale RI/1, attualmente in corso di elaborazione e progettazione. Costruttivo anche il confronto sull’aumento delle quote sociali a carico dei Comuni, finalizzato a migliorare la funzionalità e l’operatività della struttura; ipotesi sulla quale saranno condotti ulteriori approfondimenti per poi assumere una decisione finale in una delle prossime assemblee”.

