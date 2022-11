Rieti, aiutò il Circo Orfei bloccato in città durante il lockdown: Croce Rossa invitata agli spettacoli in segno di gratitudine

04 novembre 2022 a

Dopo il sostegno ricevuto durante il lockdown, il circo Orfei non dimentica la solidarietà ed invita i volontari della Croce Rossa Italiana dei Comitati di Rieti e Terni ad assistere gratuitamente allo spettacolo del 4 Novembre. Il Circo Rolando Orfei non dimentica l’aiuto e la vicinanza ricevuti durante il periodo della pandemia, che aveva reso tutti vulnerabili, aumentando il numero delle persone in gravi difficoltà economiche, anche a causa della chiusura delle loro attività. Tra le categorie coinvolte anche quella dei circensi della famiglia Orfei, che durante il lockdown si ritrovarono bloccati e impossibilitati a lavorare per settimane, nel piazzale antistante il Palasojurner, in seguito alla sospensione di tutti gli spettacoli, causa Covid-19,

Così la Croce Rossa Italiana - Comitato di Rieti, attraverso l’attuale Delegato Inclusione Sociale e vicepresidente Alfredo Vulpiani e l’allora presidente Mario Cristallini, era intervenuta consegnando beni di prima necessità per aiutare la comunità del circo, composta da circa 35 persone, tra cui molti bambini ed anziani. A distanza di tempo, per ricambiare la vicinanza ricevuta in un momento difficile della sua esistenza, lo staff del Circo Orfei, ha invitato i volontari della Croce Rossa Italiana del Comitato di Rieti e del Comitato di Terni ad assistere gratuitamente allo spettacolo che si svolgerà a Terni il 4 Novembre alle ore 21.

Molti sono stati coloro che hanno risposto all’invito, con grande entusiasmo, e saranno presenti sulle gradinate, per trascorrere qualche ora in compagnia ed allegria. Il Circo Orfei ed i volontari della Croce Rossa potranno scambiarsi ancora un abbraccio dopo quello, grande, di quel brutto periodo.

