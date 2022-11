Rieti, approvato il bilancio consolidato

Monica Puliti 04 novembre 2022 a

a

a

Con tutti i 21 voti della maggioranza, il consiglio comunale ha approvato il bilancio consolidato, “Documento che chiude in attivo per circa 7,5 milioni”, sottolinea l’assessore a Bilancio e Patrimonio, Andrea Sebastiani. Un consuntivo che aggrega i risultati dei conti del Comune e delle sue articolazioni - e quindi i bilanci delle società partecipate e controllate dall’ente -, che è cioè la risultante economica dell’attività complessiva svolta da Palazzo di Città attraverso le proprie articolazioni organizzative. “Esprimiamo soddisfazione – aggiunge Sebastiani – per il confronto sereno emerso in Consiglio e per l’approvazione compatta e convinta da parte di tutti i consiglieri di maggioranza, che certifica anche il risultato positivo conseguito dal precedente assessore al Bilancio, Claudio Valentini. Nel prosieguo dell’anno in corso e nei prossimi, lavoreremo per implementare il rapporto tra il Comune e le sue articolazioni al fine di migliorare ulteriormente i servizi offerti alla cittadinanza”. “Dentro” il consolidato sono finiti, come detto, anche i conti di Sogea, società in liquidazione e monitorata speciale, di cui, entro il mese in corso, dice l’assessore, “approveremo i bilanci intermedi 2020 e 2021” in attesa di quello definitivo che arriverà a fine liquidazione (“non oltre il 31 dicembre 2023 la Sogea sarà cancellata dall’albo della Camera di commercio”). Come pure da monitorare è l’Asm, di cui va fatta una ricognizione in vista di una possibile ripubblicizzazione da parte del Comune che, come noto, ad oggi non ha ancora liquidato il socio privato; oltreché i rapporti tra l’Ente e la Partecipata per quel che riguarda le partite “dare” e “avere”. “L’Asm – dice ancora Sebastiani – ha bisogno che gli sia garantito un flusso costante di risorse provenienti dalla Tari attraverso un trasferimento costante di tali introiti dal Comune all’azienda”. Quanto al pre-dissesto, l’Ente ne uscirà l’anno prossimo con l’approvazione del consuntivo 2022 e l’auspicio di tutti è che si possano finalmente ritoccare al ribasso le aliquote che pesano sulle imposte comunali. “Una questione che non potremo prendere in considerazione prima del 2024”, conclude l’assessore.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.