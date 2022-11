Rieti, in centro storico arriva un secondo ascensore

Monica Puliti 04 novembre 2022 a

a

a

Dopo la realizzazione dell’ascensore che collega via San Pietro Martire con piazza Cesare Battisti - entrato in funzione a settembre scorso dopo anni di traversie legate alle imprese appaltatrici e a una serie infinita di intoppi burocratici -, l’amministrazione comunale ci ha preso gusto e intende realizzarne un secondo. Il nuovo impianto, che unirà piazza Oberdan con l’area della città sovrastante, nei pressi del teatro Flavio Vespasiano, attinge alle risorse economiche di quei 17 milioni ottenuti a marzo dell’anno scorso dall’assessorato ai Lavori pubblici in risposta al bando ministeriale “qualità dell’abitare” attraverso cui saranno recuperati, tra l’altro, i complessi monumentali del centro - ex Manni, ex ospizio Cerroni e palazzo Javarroni in via della Verdura –, riqualificate arterie come via Varrone, via Sant’Agnese, via Cintia, via Garibaldi e le piazze Mazzini, Oberdan e Largo Cairoli e realizzate appunto, ultimo capitolo di intervento, nuove infrastrutture come il ponte dei Pozzi e l’ascensore del Pincetto, che collegherà Largo Cairoli e piazza Oberdan. Un’infrastruttura che, sottolinea l’assessore Claudia Chiarinelli, “abbatterà le barriere architettoniche per i portatori di handicap e costituirà un valido aiuto e un incentivo a raggiungere il centro storico e la piazza anche per le mamme con le carrozzine piuttosto che per gli anziani”. “Siamo nella fase dell’affido della progettazione – aggiunge - e il costo dell’opera sarà di circa 400 mila euro dei fondi ‘PinQua’ (programma nazionale per la qualità dell’abitare). Si tratterà di un collegamento strategico che non dovrebbe richiedere tempistiche particolarmente lunghe nella fase di realizzazione”. Anche se, come ben sappiamo, azzardare sui tempi, trattandosi di opere pubbliche, è sempre un rischio. Il Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare è un piano di investimento previsto dal Pnrr e promosso dal ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile per realizzare interventi di edilizia sociale e rigenerazione urbana in tutta Italia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.