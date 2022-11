Rieti, lavori correttivi sulla rotatoria di Borgo Santa Maria

Paolo Giomi 04 novembre 2022 a

Partiranno a breve i “lavori correttivi” per aggiustare il tiro, anche se sarebbe meglio dire la “curvatura”, della rotatoria lungo la statale Salaria all’altezza del bivio di Borgo Santa Maria, spartiacque tra le province di Rieti e Roma e tra i Comuni di Montelibretti e Fara in Sabina. Ma soprattutto, da quasi un anno a questa parte, fonte di disagi e pesanti rallentamenti al traffico della consolare, che soprattutto nei fine settimana – o nei ponti di qualsivoglia festività, come ad esempio quello, appena trascorso, di Ognissanti, che ha visto le solite file chilometriche sia verso Rieti che verso Passo Corese, e quindi Roma – paralizzano l’intera viabilità. Per buona pace delle centinaia di automobilisti e motociclisti che si trovano a passare, magari in visita alle attrazioni turistiche della provincia di Rieti.

E’ questa la rassicurazione, per il momento piuttosto generica, che il capo-compartimento per la Regione Lazio di Anas ha fatto, nelle ore scorse, a una delegazione composta dal presidente della Provincia di Rieti, Mariano Calisse, dal sindaco del Capoluogo, Daniele Sinibaldi, e dall’assessore ai lavori pubblici della città, Daniela Chiarinelli. “Oltre a fare visita ai cantieri degli svincoli in accesso alla città di Rieti, per verificare le attuazioni del piano di lavorazione, abbiamo parlato anche del piano di investimenti che ha Anas nel Reatino sulle strade di propria competenza – ha spiegato Calisse - in particolare, mi preme sottolinearlo, ho voluto fare il punto sulla rotatoria di Borgo Santa Maria sulla Salaria, che ha creato non pochi problemi alla circolazione e sulla quale il capo-compartimento mi ha rassicurato che a breve ci saranno lavori correttivi per risolvere i problemi che la rotatoria ha portato fino ad oggi”.

Quale tipologia di intervento, e soprattutto quali tempistiche avranno questi “interventi correttivi”, al momento, non è dato sapere. Da quanto si era potuto apprendere da canali più o meno ufficiali nelle settimane scorse, l’intervento dovrebbe andare a ridurre di un poco il raggio di portata della rotatoria, consentendo un leggero allargamento della sede stradale tale da rendere più fruibili ingresso e uscita dalla rotatoria. In questo modo, visto il poco spazio di manovra, logistico e temporale, si dovrebbe in qualche modo velocizzare il transito nel nuovo svincolo. Generando, a cascata, una riduzione delle code che vi si generano. Il tutto, al momento, solo su carta.



