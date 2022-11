Rieti, nuovo asilo nido a Campoloniano

03 novembre 2022 a

L’assessore ai lavori pubblici, Claudia Chiarinelli, comunica che il Comune di Rieti è stato ammesso ufficialmente a finanziamento per 1milione e 800mila euro per la misura “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” nell’ambito della missione 4 “Istruzione e ricerca” del Pnrr-Piano Nazionale di ripresa e resilienza.

“Ringrazio gli uffici per il lavoro svolto e saluto con soddisfazione questo ulteriore importante finanziamento ottenuto dal Comune di Rieti che ci permetterà di investire a breve in un settore delicato e importante, realizzando un nuovo asilo nido che sorgerà nel quartiere di Campoloniano, in via De Felice, in un'area limitrofa alla scuola dell'infanzia esistente 'Rodari' dell'istituto comprensivo Alda Merini – dichiara l’assessore ai lavori pubblici Claudia Chiarinelli – Siamo a lavoro per attivare quanto prima le convenzioni con il Miur e le conseguenti procedure per l’affidamento dei lavori”.

