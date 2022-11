Rieti, Ottobre rosa: la campagna di prevenzione diventa stellata

03 novembre 2022 a

In occasione di Ottobre Rosa, la campagna di prevenzione del tumore al seno, la Asl di Rieti, in collaborazione con i Fratelli Serva, hanno organizzato l’evento “Chef per un giorno”, una giornata di sensibilizzazione che si è svolta nei giorni scorsi presso il ristorante la Trota di Rivodutri, due stelle nella guida Michelin.

L’evento è stato organizzato dal Gico mammella (Gruppo Interdisciplinare di Cure Oncologiche della Asl di Rieti) e dall'Unità di Oncologia medica aziendali, con il coinvolgimento di alcune pazienti. Un progetto che nasce dall’idea che un’alimentazione corretta è una forma di prevenzione e protegge dal rischio di sviluppare tumori. I Fratelli Serva hanno messo a disposizione la loro cucina e il loro staff stellato per offrire un’esperienza formativa unica nel suo genere che nel corso della giornata si è sviluppata in un percorso sensoriale e in un momento distensivo e ricreativo.

Durante l’evento sono stati illustrati i diversi metodi di cottura dei cibi e alcuni segreti della cucina regionale e locale. Le pazienti sono state coinvolte nella preparazione del menù, dietro una vera postazione da chef e al termine del corso, hanno gustato insieme quanto hanno contribuito a preparare.

La Asl di Rieti, nel ringraziare i Fratelli Serva per la collaborazione e la sensibilità con cui hanno accolto il progetto, ricorda l’importanza della prevenzione e invita tutte le donne a eseguire la mammografia e ad aderire ai programmi di screening oncologici che presso l’Azienda sono attivi gratuitamente tutto l’anno.

