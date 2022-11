Rieti, povertà e disagio giovanile: si muove la giunta ombra

03 novembre 2022 a

Dopo il periodo estivo e l'attenzione destata dalle elezioni politiche che hanno dato luogo alla formazione del nuovo governo nazionale, sotto la direzione del consigliere comunale Alessio Angelucci è tornata a riunirsi nella sala giunta di palazzo di città la “giunta ombra”, esperienza politica d'opposizione nata dopo l'ultima tornata elettorale amministrativa. Gradita sorpresa un breve saluto del sindaco Daniele Sinibaldi, che ha augurato buon lavoro ai presenti. Ha preso dunque la parola il consigliere Angelucci, che ha reso edotta l'assise circa le ultime vicende amministrative di palazzo di città, dando poi il via ai lavori caratterizzati innanzitutto da un'ampia discussione dedicata all'emergenza – povertà che sta caratterizzando anche la realtà reatina, con le tante difficoltà rappresentate da numerosi cittadini sia al consigliere Angelucci che agli stessi componenti della giunta. La discussione è poi entrata nel vivo allorché si sono tracciate le linee operative dei prossimi mesi di attività propositiva del laboratorio politico costituito dal gruppo diretto da Angelucci. Un vero e proprio cronoprogramma, quello proposto e discusso, che spazia dalla formazione politica, con Carla Felli, alla necessità di affrontare il disagio giovanile, con la giovane assessore - ombra Valeria Lalli. Si è discusso anche di Ater con Gabriella Salzano e di tutela degli animali con Raffaella Cuomo, con iniziative in cantiere fra questo mese e il prossimo nei rispettivi settori. L'emergenza povertà, con il sostegno alla mensa Santa Chiara, è tornata poi al centro della discussione con Maria Rita Fieramonti, che si occuperà delle relative problematiche. Previste poi fra gennaio e aprile iniziative riguardanti il turismo, con particolare attenzione alla ricorrenza francescana del 2023 (Riccardo Di Genova: in programma un incontro con l'assessore competente Chiara Mestichelli), i progetti imprenditoriali (Francesca Kati Leonardi), l'università (Andrea Francescone) e infine l'urbanistica (Moira Spadoni). Giunta - ombra al lavoro, dunque, a tutto campo per lanciare proposte ed iniziative che a brevissimo saranno rese note alla stampa ed alla città.

