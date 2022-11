Rieti, vertenza Reset: l'impegno dell'azienda a pagare una mensilità

Marco Staffiero 03 novembre 2022 a

a

a

Tutte le istituzioni ed il territorio si stringono intorno alla vicenda difficile della Reset, che vede coinvolti 70 dipendenti, da 4 mesi senza stipendio e da 10 giorni in sciopero. L’incontro del 2 novembre 2022 in Prefettura, con i sindacati della Fiom, Cisl e Uilm, alcuni lavoratori dell’azienda, il sindaco Dabiele Sinibaldi, il presidente della provincia Mariano Calisse, l’assessore regionale a lavoro Claudio Di Berardino e la presenza on line di Unindustria e del deputato Paolo Trancassini ha avuto, se pur piccoli dei segnali positivi. Fondamentale è stata la figura del prefetto Gennaro Capo, che durante l’incontro ha voluto verbalizzare tutto, facendo impegnare l’azienda a delle promesse fatte.

Reset, i sindacati chiedono l'intervento di Comune, Provincia e Regione

Dal tavolo viene confermato l’impegno della Reset a pagare entro il 3 novembre il mese di settembre, il 730 e 200 euro di acconto di altri mesi. Qualche sospiro di sollievo è stato avvertito dai lavoratori presenti, dopo oltre 3 ore di attesa. “E’ sicuramente – hanno confermato – una buona notizia che ci fa sperare, anche se vogliamo vedere sulla carta i bonifici e l’impegno stesso dell’azienda. Molti di noi in questi mesi hanno completamente terminato i loro risparmi”. L’azienda è composta da elettricisti, saldatori, carpentieri e montatori con anni ed anni di esperienza alle spalle. Il salario di ogni dipendente oscilla tra le 1300/1500 euro al mese. Soldi importanti che servono a portare avanti le famiglie, spesso a mono reddito. Gli operai e non solo rimangono ancora perplessi dell’operatività dell’impresa e fanno fatica a capire come possa trovarsi in questa situazione dato che è impegnata in un settore , come le fonti rinnovabili in continua crescita. I sindacalisti uniti, hanno sottolineato l’importanza delle istituzioni e di tutto il territorio in un momento così difficile sia per l’azienda, che per i lavoratori stessi. Massima apertura e disponibilità è stata dimostrata in questi lunghissimi 4 mesi dai dipendenti stessi, che hanno aspettato a lungo, prima di scegliere la strada dello sciopero.

Vertenza Reset, si accelera per trovare una soluzione

“Vogliamo – hanno commentato i sindacati – che si torni presto a produrre ed a lavorare. Dall’altra parte vigileremo affinchè vengano rispettati gli accordi presi e salvaguardati i diritti sacrosanti dei lavoratori”. Nessun scontro ideologico durante l’intervento, dove l’obiettivo primario è quello di garantire lavoro ai dipendenti e importanza all’azienda stessa. “Il confronto si è svolto in un clima sereno – ha spiegato il primo cittadino Daniele Sinibaldi –ed è emersa, tanto dalle istituzioni presenti quanto dalle organizzazioni sindacali e dalla rappresentanza aziendale, la volontà comune e condivisa di risolvere le problematiche in essere e di dare una prospettiva all’impresa, a tutela del lavoro e del territorio stesso”. Secondo regole stabilite la Reset dovrà comunicare per il ritorno a lavoro dei dipendenti, che la produzione è ripresa. Intanto, continua anche oggi il presidio fuori gli stabilimenti dei dipendenti. Ricordiamo, che l’azienda nata nel 2015, lo scorso anno è stata premiata dal Presidente Mattarella facendo ben sperare in un glorioso futuro.

Vertenza Reset, il Consiglio comunale approva all'unanimità un ordine del giorno







Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.