Rieti, Valerio e Tamara in questura per il prelievo dna e impronte digitali

Nuovo step merito alla vicenda della morte di Silvia Cipriani, con una nuova convocazione per il nipote Valerio, la nona, in questura. Questa volta con lui anche la moglie Tamara. La coppia è stata convocata per essere sottoposta al prelievo del dna e delle impronte digitali. Ad accompagnarli il difensore Luca Conti, visto che al momento Valerio è l’unico indagato per omicidio a seguito della scomparsa prima e della morte poi della zia Silvia. Anche questa volta, come era già accaduto per Leonino e Francesco, i due sono usciti dalla porta laterale della questura mentre l’avvocato Conti è rimasto a parlare con i giornalisti.

“Valerio e Tamara - ha detto l’avvocato Conti - sono sereni ed hanno acconsentito spontaneamente a sottoporsi ai prelievi. Siamo inoltre fiduciosi che le risposte che arriveranno dagli esami e i rilievi effettuati nelle due case e soprattutto all’interno dell’auto portino ad una svolta”. In questura anche Bruno Cicolani il cercatore di funghi. Intanto a Cerchiara la tenuta dove viveva Silvia con i suoi animali rimane vuota, in fondo al viale non ci sono più nemmeno le pecore che ogni sera Leonino ricoverava in un recinto proprio accanto all’abitazione dell’ex postina. Non ci sono più le galline e i cani entrano ed escono dal cancello e si nota come siano anche denutriti. Gli inquirenti seguono più tracce e più strade per risolvere quello che ormai diventato un vero e proprio enigma nonostante abbia avuto luogo in un piccolo paese della provincia.

Sempre ieri si è saputo che, oltre al fienile venduto da Silvia ad un’acquirente romana per 10.000 euro, l’ex postina aveva acquistato, a pochi metri dal fienile e a duecento metri circa da via Trastevere dove abita lo zio Leonino, una porzione di un piccolo casaletto cui aveva già provveduto a rifare il tetto. Poi quanto accaduto le ha impedito di terminare i lavori. La domanda è perché Silvia avesse comprato quella piccola abitazione di circa 35 mq avesse deciso di rimetterla a posto. Forse aveva deciso di lasciare la piccola stalla dove viveva nella grande tenuta di Cerchiara? O magari non voleva più vivere da sola in un luogo dove, dopo la morte del fratello della cognata c’erano solo brutti ricordi? O ancora aveva paura, visto gli anni che avanzavano, di vivere da sola lontana da tutti? Anche questo è un altro punto dovrà essere chiarito. Ogni giorno sembra uscire qualche nuova pista che può avere importanza o meno come quella della testimonianza raccolta tra operatori e medici del poliambulatorio dove Silvia il 21 luglio scorso si era recata per la consueta visita di controllo annuale. Visita che era stata fissata per le ore 20 e poi posticipato alle 20:20 è ancora, con due telefonate all’ora di pranzo anticipata alle 17:30. Ma Silvia quel giorno si presenta all’ambulatorio alle 15 e il personale, visto che la conosceva bene, decide di non farlo aspettare due ore e mezzo con il caldo che c’era fuori e riesce a farla entrare all’interno dello studio medico intorno alle 15:10, studio da cui uscirà intorno alle 15:45 per pagare la prestazione e poi allontanarsi. Da qui inizia il nulla con l’ultima immagine della Fiat Palio station wagon registrata dalla telecamera del bar che si trova alla rotatoria di Campomoro. Immagine requisita dalla squadra mobile come pure quelle che registrano l’ingresso e l’uscita di Silvia dal poliambulatorio insieme alle sue cartelle cliniche. Stando a quanto raccontato dal personale quel giorno Silvia era perfettamente lucida, ha scherzato con loro e li ha salutati dicendo “ci vediamo il prossimo anno per il solito controllo”.

